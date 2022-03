JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE A CIDADE PRECISA (XLIX)

Se não temos mais os CIEPS e são inadequados os Centros de Ressocialização de Menores (CRAC´s) e assistimos crianças e adolescentes vagueantes nas ruas e sem atrações para uma boa convivência nas áreas carentes e comunidades de baixa renda desprezados pelos Poderes Públicos, vale recordar frase ouvida em São Paulo, durante a eufórica era do técnico Dunga.

O então Ministro da Educação do Brasil, falando para jornalistas do interior, deplorou ter ouvido advertência do Ministro da Educação da Bélgica: “Se vocês começarem agora um grande programa de educação para formação e orientação das crianças de hoje, somente daqui a duas ou três gerações poderão se orgulhar como nação socialmente desenvolvida”.

Em verdade o Brasil – ou pelos menos o Estado do Rio – havia escolhido um caminho adequado: os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP´s) resultado da vivência e determinação de Darcy Ribeiro que teve o apoio de Leonel Brizola para, sem curto espaço de tempo, construir 500 prédios para mais de meio milhão de alunos beneficiados com áreas de lazer, cultura, alimentação e orientação profissional.

Imaginava-se termos dado o maior passo para libertar e engrandecer as nossas crianças e adolescentes livrando-se da sanha dos marginais, dos exploradores do ensino e do trabalho infantil.

Hoje o nosso ensino está sendo assumido por grupos estrangeiros desmerecendo os grandes educadores que mantinham pequenos e médias escolas de alto nível de formação, movidos pelo idealismo.

Os municípios precisam aprender esta lição ao definir suas prioridades.