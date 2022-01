JOURDAN AMÓRA: AS OBRAS QUE A CIDADE PRECISA (VII)

Entre os muitos projetos elaborados pela Municipalidade para ajudar a mobilidade urbana já neste milênio da nossa história, um consistia num elevado sobre a saída sul da Ponte. Integraria uma malha viária saindo da Rua Fróes da Cruz (Rodoviária) até as imediações da Jansen de Mello, entre o 12º Batalhão e o prédio do “Mequinho” (Mec) para desembocar junto ao Mercado Extra e alcançar a rua Benjamin Constant, passando ao longo de um canal degradado.

O autor do projeto certamente teve como base a necessidade desafogar a Avenida Feliciano Sodré e o caminho no sentido do cruzamento do Ponto de Cem Réis, movimentado como acesso urbano para o Barreto e o Fonseca. Mas seria uma opção também diante da anormal retenção do tráfego nas imediações do supermercado Guanabara (Marechal Deodoro/São Lourenço).

Quando se fala em parcerias público-privada, esta realização favoreceria a movimentação de veículos necessária aos supermercados Guanabara, Dom, Extra e o antigo Municipal. A sua realização, portanto, deveria ter a participação das grandes empresas beneficiadas dentro da antiga filosofia de ação social das empresas. Todos eles já foram beneficiados com gastos municipais e deveriam ser agradecidos à contribuição da Prefeitura favorecendo-os com a permissão da licença e a ações urbanísticas em seus entornos.

O projeto geraria via alternativa para a Avenida Feliciano Sodré e a rua São Lourenço e põe em relevo a desatualização da Rodoviária construída em 1959. Hoje a sua localização está inadequada e atende a poucas linhas interurbanas, o que deve merecer uma análise específica.