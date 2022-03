JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS QUE A CIDADE PRECISA (LVII)

Aos administradores públicos não cabe a missão de administrar todos os negócios das cidades, mas a missão de planejar, coordenar e manter o equilíbrio de ações para atender às partes envolvidas, com equilíbrio, mas sempre preservando o interesse fundamental dos contribuintes. Na ausência de investidores pode até substituir a iniciativa privada quando ausente.

O atual momento é complexo na questão da mobilidade. No Rio, há experiências negativas na questão do BRT, entregue a empresas privadas que estão prestando péssimos serviços. Em Niterói a intervenção da Prefeitura, inclusive construindo um túnel, gerou melhorias na ação privada, mas ela está enfrentando problemas o ocasionais como a falta de na antiga modelar e lucrativa Viação Ingá, que se queixa de déficits e afirma só poder restabelecer a normalidade operacional dentro quatro meses.

No setor de veículos de uso eventual, há grandes diferenças operacionais e de custos entre os tradicionais táxis agregados em cooperativas com os veículos operados por aplicativos, como o Uber e o 99. Os táxis precisam de pontos fixos e os de aplicativos estão rodando próximos aos locais variados de solicitação dos passageiros. Conseguem dar conforto e a um custo mais baixo que as tarifas de ônibus, os locais de uso, quando há rateio em dois ou mais passageiros. As motos ganharam, como

as bicicletas, espaços para estacionamento de custo menor aos cobrados aos carros de passeio. Agora a locomoção está levando os veículos de duas rodas a substituírem os caros combustíveis caros pelo abastecimento. Elétrico, o que deverá acontecer também com os ônibus. A Prefeitura tem planos para permitir as moto-táxis e autorizar a implantação do táxi-náutico, apropriado para encurtar distâncias e alivia o tráfego terrestre (Continua).