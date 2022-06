JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (XCIV)

Nada praticamente mudou após a década de 70 quando o Aterro da Praia Grande foi desvirtuado e quatro anos após, ocorreu a grande transformação com Niterói sendo sobrecarregada por tráfego Rio-Niterói e interior e fazendo proliferar espigões sem um plano adequado de utilização do solo e de previsão de melhorias no sistema viário.

O projeto trata da questão de forma setorial, quando deveria representar um plano de integração com todos os bairros.

Os bairros de São Domingos e da Ponta da Areia estavam programados em conjunto no projeto do Aterro da Praia Grande, iniciado em 1938 e ainda inconcluso. Projetou-se uma orla interligada, no estilo do Parque do Flamengo que hoje conhecemos.

Se a Marinha impediu a execução da área 2 do Aterrado, a saída a ser aplicada desde 1972 seria uma ligação por viaduto amplo e múltipla utilização, entre a atual Praça JK (Valonguinho) e as imediações da ETE na Ponta da Areia. Aproximaria a Ponte da Areia de Icaraí, como um prolongamento da Avenida Badger Silveira, aliviando o difícil tráfego pelo centro da cidade antigo. (Continua)