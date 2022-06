JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (XCI)

Era de se esperar a correção de todos erros reparáveis no exame de qualquer nova legislação urbanística elaborada com o objetivo de ordenar o crescimento e oxigenar as cidades nestes tempos de reconhecimento de badalação política sobre o meio ambiente e de prevenção contra os efeitos negativos de mudanças climáticas, inclusive quanto à elevação dos níveis das águas marítimas.

A legislação antiga buscou proteger a costa brasileira declarando como “terreno de marinha”, toda a faixa litorânea existente no continente (ou nas ilhas) situada a 33 metros do quebra-mar com base no registro de 1831.

Os chamados “terrenos de marinha” foram regulados pelo decreto 9760 de 1946, época em que decreto do então Ministro, General Dutra (depois Presidente) proibiu qualquer loteamento na hoje Região Oceânica considerada área como de interesse da segurança nacional, documento com sua assinatura publicado pela “A Tribuna”, há alguns anos recentes.

No século passado a costa de Niterói começou a ser alterada.

Após o fim do Porto Mayer (área da Avenida do Contorno, Feliciano Sodré projetou, na década de 20, o Plano de Remodelação de Niterói fazendo o Aterro de São Lourenço quando o mar ia até a atual rua Marechal Deodoro construiu o Porto (já ampliado pela iniciativa privada em área que pertencia à PM), abriu a Avenida que recebeu seu nome e projetou um bairro industrial anexo, que foi desnaturada, etc. Tudo foi piorado.

O segundo Aterro foi o Praia Grande, concessão de Getúlio Vargas em 1938 e que já mereceu inúmeras discrições e análises neste jornal. (Continua)