JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (XC)

A proposta de interligação de rios, lagoas e canais desde a Lagoa Feia e Rio Paraíba do Sul, em Campos) e até a Lagoa de Piratininga, com possibilidade de chegar à Baia de Guanabara, não é inviável pois no tempo do Império foi aberto o Canal Campos-Macaé, com 100 km e a ele se sucedem recursos hídricos complementares como bacias de outros rios, lagoas e canais de interligação já existentes.

E assim surgiria uma grande ilha com água salgada dos oceanos ao longo da Costa Atlântica e doce do lado continental que recebe, por rios, a pureza despejada no Rio São João e de outras serras.

Além disto, já existe o Canal de São Bento, com ligação desde Maricá até a Praia do Recanto de Piratininga. Este repórter, embalado pela visão idealista do médico português, Antonio Cunha Pereira da Silva, navegou pelo canal em 1976. Só houve um pequeno trecho com a necessidade abandonar momentaneamente e buscar carona no carro dirigido pela sua filha, a hoje Sra. Heloisa Espíndola Dias.

Sem êxito apelamos ao governador Faria Lima. Mas obra de dragagem, tão pequena, não pode ser realizada.

Mas numa alternativa terrestre surgiu a ligação da Serrinha, obra de um funcionário do DER e vereador em Maricá, valendo-se de um trator cedido por Melchiades e Gilberto que realizavam um loteamento através da Melgil, na cidade vizinha.

Apelei à ajuda do meu respeitável amigo, Prefeito Ronaldo Fabricio, mas ele disse não poderia levar o turismo de Niterói para Maricá. (Continua)