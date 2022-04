JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (LXVII)

Desbancando os símbolos naturais evidenciadores da grandeza paisagística da bela cidade cuidadora do seu patrimônio verde, Niterói ganhou nova imagem com a conclusão das obras do conjunto ainda inacabado do Caminho Niemeyer, lançado no início do 3º Milênio da História Universal.

Altamente elogiado por resgatar a autoestima dos niteroienses, ao ser iniciado foi identificado como obra faraônica, parte do comportamento do prefeito apontado como “maquiador” da cidade, mas aprovado nas urnas mesmo sem êxito nas políticas urbana e social.

Disputou críticas com o prefeito de Rio das Ostras. Com os cofres reforçados pelos royalties, sem dar as soluções ais problemas da distante cidade de veraneio, atrofiada por uma rodovia quase à beira mar, preferiu se destacar com o uso de pedras de mármore para dar realce à calçada da via litorânea,

De nada valeu para os contribuintes da Alemanha a promoção de cursos de gestão para as cidades, apresentando, por exemplo, a consulta, em praça pública, da opção popular para definir a prioridade das obras essenciais à reversão dos dinheiros oficiais em obras ou serviços essenciais para a qualidade do modelo de vida e de desenvolvimento.

Pequenas obras ou serviços fundamentais, mas de baixos custos, não interessam aos governantes que preferem falar em turismo e promoções de shows caros, sem conseguirem atrair os distantes turistas norte americanos, europeus ou asiáticos e sem zelar pela a cultura e os valores da terra.