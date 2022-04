Jourdan Amóra – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (LXIX)

O Brasil contam com uma série de municípios com menos de dois mil habitantes e com limitadas áreas territoriais em contraste com alguns gigantes, como na Amazônia, carente desde os tempos imperiais de campanhas de migração.

A tragédia da concentração popular urbana exige ações programadas para romper o isolamento e melhorar a qualidade de vida. É preciso aplicar o pensamento de que a junção de dois problemas pode gerar soluções.

O Brasil precisa de uma redivisão populacional e administrativa. No século passado o Mato Grosso foi dividido em dois Estados e Goiás cedeu quase metade da área para o surgimento de Tocantins, enquanto a visão desenvolvimentista de JK aliviou a hiper população do pequeno Estado da Guanabara promovendo a interiorização no rumo do Plano Central aquinhoada com obras rodoferroviários e outros indispensáveis serviços públicos. São Paulo chegou a apontar uma área distante da megalópica cidade do mesmo nome, para sediar uma nova capital paulista. Belo Horizonte e Salvador implantaram seus Centros Administrativos foram das áreas congestionadas ao longo dos séculos. O Estado do Rio chegou a criar a fundação da Região Metropolitana em busca da eficiência dar regionalização das ações administrativas estaduais.

A política administrativa não é mais limitada ao municipalismo tradicional ,mas carente deum grande programa de integração regional (Continua)