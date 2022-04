JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (LXII)

As agências reguladoras não têm a sensibilidade de análise e proteção das grandes, mas de consumidores e usuários. Agem técnica e burocraticamente para a definição de valores das tarifas que administram. Basicamente examinam os limites financeiros e legais colocados pelas concessionárias, sem a devida avaliação dos impactos sociais e deixando lacunas no exame do desenvolvimento dos serviços prestados.

Na questão da energia encerra hoje a vigência do sistema de bandeiras tarifárias que se fundamentaram na “escassez hídrica” e garantia da estabilidade econômica do poder concedido. Não se conhece análise de recomendações para reduzir o uso, por exemplo, da energia térmica. Não impõe soluções como o recurso à outras fontes de energia mais baratas. Não exige investimentos para melhor captação e ampliação de reservatórios que, por exemplo, poderia existir nas zonas devastadas por grandes enchentes nos períodos da “crise hídrica” reserva.

O poder fiscalizado fica restrito ao liberalismo dos contratos que se fundamentam no comodismo da espera de investimentos adicionais pelo Poder Público, mas não permite a gerência dos bens naturais como soluções criativas pelos Estados e Municípios.

A suspensão da cobrança de “bandeiras tarifárias” ocorre no mesmo momento em que autorizou o exagerado aumento de 16,57% nas contas de energia, bem acima da inflação.

O Poder Econômico precisa ser regulado pelas Agências, existentes para a garantia de segurança ao Poder Social.

As agências reguladoras não têm a sensibilidade de análise e proteção das grandes, mas de consumidores e usuários. Agem técnica e burocraticamente para a definição de valores das tarifas que administram. Basicamente examinam os limites financeiros e legais colocados pelas concessionárias, sem a devida avaliação dos impactos sociais e deixando lacunas no exame do desenvolvimento dos serviços prestados.

Na questão da energia encerra hoje a vigência do sistema de bandeiras tarifárias que se fundamentaram na “escassez hídrica” e garantia da estabilidade econômica do poder concedido. Não se conhece análise de recomendações para reduzir o uso, por exemplo, da energia térmica. Não impõe soluções como o recurso à outras fontes de energia mais baratas. Não exige investimentos para melhor captação e ampliação de reservatórios que, por exemplo, poderia existir nas zonas devastadas por grandes enchentes nos períodos da “crise hídrica” reserva.

O poder fiscalizado fica restrito ao liberalismo dos contratos que se fundamentam no comodismo da espera de investimentos adicionais pelo Poder Público, mas não permite a gerência dos bens naturais como soluções criativas pelos Estados e Municípios.

A suspensão da cobrança de “bandeiras tarifárias” ocorre no mesmo momento em que autorizou o exagerado aumento de 16,57% nas contas de energia, bem acima da inflação.

O Poder Econômico precisa ser regulado pelas Agências, existentes para a garantia de segurança ao Poder Social.

As agências reguladoras não têm a sensibilidade de análise e proteção das grandes, mas de consumidores e usuários. Agem técnica e burocraticamente para a definição de valores das tarifas que administram. Basicamente examinam os limites financeiros e legais colocados pelas concessionárias, sem a devida avaliação dos impactos sociais e deixando lacunas no exame do desenvolvimento dos serviços prestados.

Na questão da energia encerra hoje a vigência do sistema de bandeiras tarifárias que se fundamentaram na “escassez hídrica” e garantia da estabilidade econômica do poder concedido. Não se conhece análise de recomendações para reduzir o uso, por exemplo, da energia térmica. Não impõe soluções como o recurso à outras fontes de energia mais baratas. Não exige investimentos para melhor captação e ampliação de reservatórios que, por exemplo, poderia existir nas zonas devastadas por grandes enchentes nos períodos da “crise hídrica” reserva.

O poder fiscalizado fica restrito ao liberalismo dos contratos que se fundamentam no comodismo da espera de investimentos adicionais pelo Poder Público, mas não permite a gerência dos bens naturais como soluções criativas pelos Estados e Municípios.

A suspensão da cobrança de “bandeiras tarifárias” ocorre no mesmo momento em que autorizou o exagerado aumento de 16,57% nas contas de energia, bem acima da inflação.

O Poder Econômico precisa ser regulado pelas Agências, existentes para a garantia de segurança ao Poder Social.