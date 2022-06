Jourdan Amóra: As obras e serviços que as cidades precisam (CV)

Bairro que não elegeu nenhum vereador, mas de grande importância histórica e densamente movimentado pela sua importância estratégica, o bairro de São Domingos e adjacências deveriam merecer um amplo debate especialmente neste movimento de audiências públicas para exame da nova Lei Urbanística.

Esta iniciativa ainda pode ser tomada pela Câmara Municipal, na ausência de uma Associação de Moradores do padrão de entidades contributivas como a Soprecam (Camboinhas) e a Soami (Itacoatiara) que souberam se preservar graças à colaboração atenta dos moradores e capacidade democrática dos gestores destas entidades.

Com a mudança da ampla sede da Enel para o Rio, a cidade perde espaço econômico, mas pode se beneficiar com nova utilização do imóvel pertencente à uma fundação previdenciária que o construiu quando José Mauricio Linhares Barreto era Secretário Estadual de Energia. Ele foi alugado às empresas de energia que tiveram denominação como CBEE, CERJ e mais recentemente Enel.

O prefeito Axel Grael entende que o prédio-sede (desde 1987) da Prefeitura já é insuficiente tal a grandeza da ação ampliada da Municipalidade de Niterói.

Os previdenciários da área de energia precisam deste recurso para a manutenção de seu atendimento aos eletricitários e a Prefeitura precisa deste espaço, seja por aluguel ou compra.

A junção de dois problemas pode resultar numa feliz terceira opção com o aconteceu quando o prefeito Waldenir Bragança fez parceria com o TRE-RJ e concluiu as obras do “esqueleto”, tornando-o sede da Municipalidade, que financiava com inúmeras repartições em prédios impróprios e alugados (Continua)