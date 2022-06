JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE AS CIDADES PRECISAM (CIV)

Não são apenas conjuntos de moradias populares sujeitos às consequências das tempestades que descem os morros gerando escombros, soterrando e ferindo pessoas, além de causar bens indispensáveis à vida familiar.

A ocupação é também desordenada em morros de cidades interioranas ou com visão paisagística privilegiada ambicionada por empreendedores por todos segmentos sociais, inclusive de patamares de renda mais elevados.

As tragédias se repetem em cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, com, menos efeito em outras elevações melhor estruturadas como na zona sul do Rio.

De paisagem exuberante e com maior respeito à preservação do verde, Niterói com morros de variada ocupação, como Preventório, Cavalão e Palácio de exuberante visão; ou com menor qualidade de vida como Santo Cristo, Souza Soares, Estado, Viçoso Jardim. Penha e Holofote.

Mas é espantosa a ocupação que verifica no bairro de São Francisco com casas de bom padrão, mas com um desenvolvimento não planejado. 13

Esta expansão está se dirigido para outros e todos tem dificuldade de escoamento das águas pluviais. As enxurradas descem para as vias inferiores, onde há falta de adequados canais de escoamento na cidade contornada, basicamente, pelo litoral.

Há necessidades de barreiras elevadas de contenção e regulação da dispersão das águas torrenciais e até o seu adequado aproveitamento. (Continua)