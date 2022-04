JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LXV)

Os administradores das cidades de porte médio e acima, não podem obter êxito popular quando buscam conhecê-las em sobrevoos de helicópteros supondo alcançarem uma imagem mais que as contidas em mapas urbanas ou detalhes colhidos por drones.

Se no meio rural prevalece o conceito de que é através do pé do dono que se engorda as pastagens, a prática da distância aérea ou do confinamento em gabinetes, ao lado de técnicos, não traduz firmeza para decisões em favor de quem anda pelas cidades, irrigando o solo com o seu suor ou lágrimas.

Os percursos vistos dos céus são pequenos. Em terra, são mais longos, desconfortáveis e bem diferentes. A beleza se transforma em sacrifício para a gente pequena vista lá do alto.

Não sentir o cheiro do povo e o calor das pessoas ou do ambiente, é demonstrar que o Poder Público não está à serviço das pessoas, nem mesmo nos anos eleitorais.

Do alto não se enxergam as pessoas maltrapilhas ou as dores acumuladas nos postos de saúde ou distantes deles. Não se entende por que é importante um banheiro público para homens, mulheres, crianças ou, principalmente para idosos. Não se enxerga a desigualdade do comércio, com suas razões, negando ao passante o uso dos banheiros reservados para seus clientes, comerciais. Não se sofre com as calçadas sujas ou esburacadas, causando acidentes.

Os governantes precisam se aproximar da terra e das pessoas, demonstrando que sabem ouvir e agir.