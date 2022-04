JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LXIV)

As grandes empresas imobiliárias raramente fazem investimentos em bairros populares como os das zonas norte e leste, contribuindo desta forma para as grandes concentrações em morros ou bairros classificados como de baixa renda para a população.

Os imóveis em quase um terço da área territorial de Niterói, são antigos e de baixa qualidade de vida, além de não contarem áreas públicas de lazer compatíveis com o desejo simplificado deste povo. É o inverso da zona sul, bem aquinhoado e com imóveis mais valorizados pela projeção de áreas de lazer privativas, inclusive com academias, jardins e bons espaços de estacionamento. .

Mesmo o menor número de edifícios das duas regiões, não tem o chamado valor de mercado.

Quem lê os classificados de jornais e de locadoras, assombra-se coma variação dos custos de moradia. Encontra ofertas de “apês” com a média de R$ 180 mil naquelas duas regiões sabendo que nos bairros de melhor qualidade de vida, a mínimo de um apartamento de igual tamanho está acima de R$ 400 mil. Nas zonas, praianas e de boa estrutura urbana, dotados de maior amplitude de área, os valores são diferenciados: um milhão, dois milhões e até sete milhões de reais.

São extremamente baixos os valores de antigas casas geminadas, nos bairros pobres, o que ensejaria uma política de verdadeira reurbanização com objetivos econômicos e sociais.

Ao reside a verdadeira reforma humana com o Poder Público exercendo seu poder planejamento e coordenação, atraindo a iniciativa privada para uma ação humana geradora de emprego e renda e de redução das desigualdades.