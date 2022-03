JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LXI)

Nenhuma grande transformação decorre da ação da eficiência dos administradores, mas da participação consciente, vigilante e construtiva da sociedade, não apenas naquilo que a fere motivando legítimos protestos.

A sonhada participação popular depende da harmoniosa integração do Poder Público com a comunidade, que indiretamente o rege.

Eles não precisam estar sentados à mesma, mas afinados no pensamento do bem comum.

Sem um acordo formal isto tem dado certo

Os “espigões” surgiram entre críticas comunitárias, mas ajudando soluções na questão habitacional, ainda que não as ideias.

Os quintais, chácaras e sítios de 600 ou mais ou menos metros quadrados, cederam lugares a jardins condominiais no térreo, além de jardins nas varandas ou até árvores nas coberturas.

O verde proliferou.

Anormalidades existem

Administradores subalternos ensejaram derrubadas de árvores de um vicejante pomar com a promessa de replantio, sem transparência: árvores centenárias, com as do Ingá, encerraram suas glórias ao som de máquinas, quando poderiam ter sido salvos, à exemplo do ocorrido com o histórico cabaceiro de São Domingos, revivido mesmo seno um entrave ao urbanismo.

Não podemos valorizar as críticas ou centrarmos nos equívocos, mas defender e exaltar as produtivas.

O bem prevalece sobre o mal de uns poucos inconscientes.