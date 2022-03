JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LX)

Devotada a uma política ambientalista, Niterói já deve ter desbancado Curitiba da condição de “cidade mais verde” do país, com orgulho de ter um terço do seu território ocupado por áreas de proteção ambienta, nem conservadas e atraindo inúmeras atividades de lazer nas suas florestas e encostas.

O seu litoral central antes degradado ganhou vias arborizadas e até uma praça para dar condição humana à área que serve de terminal de ônibus, entre as praças JK e Martim Afonso.

Mesmo os “booms” imobiliários que afetaram a estrutura urbana, não arrefeceram o amor e respeito dos moradores pela natureza.

O lamento pelas perdas de chácaras, sítios e quintais arborizados não traduziram um choro. Foram substituídos pelas alegrias do surgimento dos ajardinados e florestados, Condomínios Jardim Ubá, obras de Nelson Gomes de Almeida, e pelos cuidados na ocupação dos desertos existentes em Camboinhas, Itaipu e Piratininga.

Niterói valoriza o branco e o azul de suas praias exaltando a vida rica sustentada pela natureza verde.

Antes mesmo de assumir o cargo de prefeito, o ambientalista Axel Grael gerou um grande programa de reflorestamento para substituir o verde queimadiço do Morro da Boa Vista com árvores plantadas cuidadosamente. (Continua)