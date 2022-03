JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LVIII)

O número permanentemente crescente de motocicletas e veículos afins, além de bicicletas elétricas é saudado como grande contribuição para a mobilidade urbana e diminuição de custos ou de exigências de espaço de uso nas ruas.

Informa-se que cada moto em circulação representa a retirada de pelo menos dois carros de passeio ou um veículo utilitário.

Algumas cidades já tentaram reduzir o número de veículos de quatro ou mais rodas em circulação, inclusive limitando o direito de sua utilização para o transporte de apenas uma pessoa. O excesso de uso de carro de passeio, infernizando o tráfego, leva, periodicamente, cidades como São Paulo à adoção do sistema de rodízio. Proíbe-se o uso de carros de placas de final, num dia; e no dia seguinte daqueles com placas de finais impares.

A insegurança é um impedimento para maior uso dos veículos de duas rodas, alvos de roubos e furtos.

No centro de Niterói algumas dobraram a capacidade de desenvolvimento dos carros, substituindo o estacionamento de carros para o uso pelas motos, tirando-as das calçadas e da desordem.

Outra iniciativa foi a marcação de faixas brancas para permissão de estacionamento seguro e ordenado deste sistema de mobilidade. Entre o CHN (hospital) estabeleceu a cobrança de uma tarifa de R$ 5,00 pelo uso o dia todo, no espaço retirado dos automóveis. Que pagam caro pelo estacionamento a cada três horas. É preciso encontrar espaços pequenos para ampliar esta oferta que dá proteção aos motociclistas beneficiados com o baixo consumo de combustível e com maior mobilidade,