JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LIX)

Quando anunciou sua primeira viagem à Europa, o então prefeito Jorge Silveira ouviu deste repórter a sugestão para visitar as iniciantes garagens subterrâneas da histórica Paris. Uma ampla, na rua Mallesherbes e a outra numa via estreita, perto do Palais Royal, com parte da estreita calçada reservada para a entrada de carros.

Ao retornar a Niterói deu ordens para uso das praças com este objetivo. O primeiro empreendimento seria no Campo de São Bento e o segundo na Praça Getúlio Vargas embora tenhamos também sugerido outro em Icaraí como mais tarde foi feito na praia da Charitas. Igual melhoria “A Tribuna” sugeria para a Praia de Icaraí.

Houve forte reação da comunidade ao saber que o inadequado municipal previa a derrubada de árvores centenárias. O Secretário de Meio Ambiente se defendeu: “serão apenas 16”.

O jornal defendia a revisão do projeto e foi criticado por outros: “vocês deram a sugestão e agora são contra”…

Passadas décadas a ideia está presente. Pode ser substituído para abrigo de bicicletas e motos, que ocupam pequenos espaços e podem contornar as raízes das árvores, preservando-as.

As ideias precisam ser melhoradas pela criatividade humano e não sepultadas por omissões.

Pela sua dedicação ao interesse público “A Tribuna” foi “punida” pelo prefeito interino que suspendeu a publicação de atos da Prefeitura no jornal, situação que Jorge Roberto não reformou.