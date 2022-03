Jourdan Amóra: As obras e serviços que a cidade precisa (LIV)

A Avenida Marquês do Paraná é uma via urbana e não rodoviário, como basicamente vem sendo usada a exemplo de outros indevidos como ocorre em outras cidades. O tráfego, num ponto nervoso e central de cidade, quando indispensável o seu uso rodoviário, precisa de complementos para atender à sua essência de servir à população local.

No ponto de acesso aos vários hospitais há soluções operacionais. A demora no fechamento do sinal daquele corredor pode ser minimizada com observação da ocorrência de um espaço vazio na metade do tempo. Isto ocorre com os sinais anteriores (esquina com a Roberto Silveira) tendo menor tempo de bloqueio. A retenção seria mínima. Uma pequena passarela acima da saída do “mergulhão” (com parte da calçada livre) solucionaria o drama dos pedestres, motos e ciclistas.

Mais adiante seria necessária uma rampa saindo da calçada da Laboratório da Faculdade de Farmácia, no rumo da rua Athaide Parreiras e, no sentido contrário, uma bifurcação no sentido, o que muito beneficiaria, um lado, o Hortifruti Granjeiro – que deveria contribuir para a obra- bem como à Faculdade de Medicina e o Centro Previdenciário. Certamente estudos técnicos aprimorariam esta última sugestão. A rua Djalma Dutra poderia usar parte do atual calçadão para acesso a rampa. O seu sinal seria compatível com o tempo de fechamento do cruzamento defronte à rua da Conceição.

O complemento seria um estudo sobre parada necessária após a saída do Mergulhão.