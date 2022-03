JOURDAN AMÓRA – AS OBRAS E OS SERVIÇOS QUE A CIDADE PRECISA (LVI)

Este início da terceira década do 3º Milênio da História indica a continuidade das soluções estruturais aplicadas para o transporte público na metade do século passado.

As linhas básicas criadas para o sistema de bondes foram mantidas. Eles, explorados pela Cia. Cantareira de Viação Fluminense, passaram a ser movidos por redes elétrica, também usada pelos inovadores “trolleysbuses”, extintos na década de 60 com a crise energética que chegou a gerar duradouros racionamentos diários., mesmo com o recurso adotado pela antiga CBEE valendo-se da geração térmica da Usina Piraquê fundeada no Porto de Niterói.

O antigo Serviço de Viação Estadual (antigo SVNSG ) e depois CTC, passou a adotar ônibus semelhantes aos das nascentes empresas privadas.

Com a privatização, no regime militar foram extintos os Pontos de 100 Réis, existentes no bairro de São Lourenço e Largo do Marrão que permitiam aos usuários pagar meia-passagem e não a tarifa cheia para os distantes pontos finais. Eles transportavam menos passageiros e, em alguns casos menos carro em circulação. Os bondes podiam retornar deste ponto de meia passagem, que circulavam com o excesso de passageiros viajando em pé, nos estribos laterais ou ocasionalmente nos reboques puxados pelo veículo principal.

Esta é uma solução atual para baratear custos nos pequenos percursos e redução dos investimentos rem ampliação de frotas e com poupança operacional.

Esta “modernidade” é uma das causas da fuga de passageiros que não querem pagar uma tarifa cheia – fixada para os finais das linhas de grande extensão. Não é aceitável, por exemplo, a cobrança para quem sai do terminal ao Campus da UFF, pagando a mesma tarifa como se dirigisse ao distante bairro do Vital Brazil. (Continua).