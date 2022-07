JOURDAN AMÓRA – A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DA VIDA (II)

O começo e o fim da vida já têm traços delineados, como o esboço de um retrato. O corpo muda de forma, o comportamento amolda o caráter, a capacidade de exercitar a v ida pode até simbolizar uma coroa de méritos ou muitas coroas de flores do amor.

Stuessel termina o nome com Amóra. Um fruto valioso: pequenos e múltiplos resultados de uma amora.

Conheceu as primeiras letras e os grandes ensinamentos, no Colégio Nazareth, criado por freiras holandesas, numa área e numa edificação superior ao do portentoso Instituto Abel de Niterói. Se o ovo é o símbolo da fertilidade e da Vida, esta orientação foi-lhe concedida pelas Irmãs Clara e Gema. Foi o “suspiro” doce que tanto gostava e simbolizou a doçura e a espiritualidade de sua vida. Adorávamos gemada, sabor com vigor físico, nutriente duradouro.

O colégio-gigante situa-se na rua Dom Serafim, do outro lado a rua, onde está o pomar do casarão dos Zaiter, um paraíso ambiental com pássaros, mangas, uvas, carambolas e muitos outros frutos. O Colégio, plantado em meio a um amplo jardim, é dotado de ruas internas, estádio esportivo e uma Igreja (não, uma capela). Cenário de uma época em que havia formatura antes do início das aulas e se cantava o Hino Nacional.

A sua visão empresarial certamente foi influência transmitida pelo avô, atacadistas, negociante de pedras preciosas e semipreciosas, oriundo do Oriente Médio; da beleza da infância nos jardins do hotel dirigido pela mãe e pela capacidade do cearense que implantou no final da linha da extinta Estrada de Ferro Bahia-Minas, o ”Armazém do Povo”, sendo gerente regional da Shell e depois especialista em material médico-hospitalar.