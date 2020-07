José Serra e a filha são alvos da Operação Lava Jato no Rio e em São Paulo

José Serra, ex-governador, ex-senador, e ex-ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), além de candidato derrotado à Presidência da República é alvo, junto com sua filha, Verônica Serra, de uma operação da Polícia Federal, desdobramento da Lava jato, na manhã dessa sexta-feira.

Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão em vários, no bairro do Leblon, Zona Sul do Rio, e São Paulo. Parte das buscas é realizada em endereços ligados ao ex-governador. Serra é investigado junto com a filha e também um empresário por recebimento de propina e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público Federal (MPF) denuncia Serra por usar o cargo de governador, entre 2006 e 2007 para receber da Construtora Odebrecht pagamentos indevidos para realização de obras do Rodoanel, em São Paulo.

Na investigação a polícia apurou que o empresário José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra abriram empresas no exterior, e através delas receberam pagamentos da Odebrecht para José Serra.