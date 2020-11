José Luiz Nanci votou em colégio situado no Centro de São Gonçalo

Concorrendo a reeleição, o atual prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci (Cidadania) votou no Coégio Nossa Senhora das Dores, situado no Centro do município. Acompamhado de correligionários, ele declarou que em seus quatro anos mandato enfrentou todos os problemas relativos a cidade e que estava confiante num voto de confiança da população.

“Mostramos a população tudo o que fizemos nos últimos quatro anos, apesar de todos os problemas que enfrentamos quando assumimos a prefeitura. Estamos confiantes de que a população nos dará mais um voto de confiança para continuarmos o nosso trabalho pelo crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, declarou.