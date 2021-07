José Aldo lança projeto social em São Gonçalo

Às vésperas de mais uma disputa pelo UFC, que acontece em 7 de agosto, em Las Vegas, José Aldo, um dos maiores lutadores brasileiros, entra no octógono pela educação socioesportiva de crianças e adolescentes de São Gonçalo com o lançamento do projeto “Formando Campeões”, que irá beneficiar cerca de 800 crianças de bairros carentes do segundo maior município do estado do Rio de Janeiro.

O projeto chega ao município com duas unidades. A primeira, será realizada dentro do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, em Laranjal. Já a segunda, ficará localizada nas dependências da Obra Comunitária São Francisco de Assis, no Jockey. Serão oferecidas 800 vagas para aulas de Jiu-Jitsu e Muay Thai para crianças e adolescentes com idade entre 08 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, de ambos os sexos, preferencialmente matriculados na rede pública de ensino.

As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, em contraturno escolar. As aulas tem como objetivo favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social, fazendo com que os jovens desenvolvam as habilidades motoras e fundamentos técnicos das artes marciais. Mostrando que é um vencedor dentro e fora dos ringues, José Aldo ressalta que o projeto tem como meta, buscar a formação ampla de cidadãos, formando campeões para a vida. “Queremos impactar na melhoria da qualidade e perspectiva de vida desses jovens. Meu papel é incentivá-los a batalhar e não desistir dos seus sonhos. Quando se tem foco e determinação, não existem barreiras”, destacou o campeão do povo.



José Aldo é um dos maiores nomes da história do UFC, onde ficou 10 anos sem perder e defendeu o cinturão por 7 vezes seguidas. Atualmente na categoria peso-galo, Aldo ocupa a 4ª colocação no ranking da categoria. No próximo dia 07 de agosto, José Aldo enfrentará o brasileiro Pedro Munhoz no UFC 265, que será realizado em Las Vegas. Com 29 vitórias e sete derrotas, o ex-campeão do peso-pena (até 66kg) vem de resultado positivo contra Marlon Vera, em dezembro do ano passado, quando superou o equatoriano por decisão unânime.

Os interessados podem entrar em contato por meio dos telefones (21) 96687-4292 (Unidade do Laranjal) e (21) 96680-8283(Unidade do Jockey).