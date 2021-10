José Aldo inaugura projeto social em São Gonçalo

Um dos maiores lutadores de MMA do mundo, José Aldo, inaugurou na tarde deste sábado (02), o projeto social “Formando Campeões”, em dois bairros gonçalenses do Jóquei e do Laranjal. A previsão é de atender a 600 crianças com idades entre 8 e 17 anos com aulas gratuitas de artes marciais, como Muay Thai e Jiu-Jitsu.

Segundo o lutador, utilizar artes marciais como ferramenta de inclusão para crianças em vulnerabilidade social contribui para o seu desenvolvimento motor, psicológico e social.

“A luta amplia e tem uma grande influência na formação do cidadão através de seus princípios básicos, como integridade, disciplina, respeito e autocontrole”, explica.

José Aldo, que chegou de surpresa no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal, onde fica uma das unidades do projeto, fez a alegria dos alunos presentes.

“Quando jovem, lá em Manaus, eu também fui beneficiado por projetos sociais. Sempre tive pessoas que me ajudaram. Agora é a hora de retribuir para esses jovens, tudo aquilo que o esporte me proporcionou. Agradeço a Enel por acreditar em nosso projeto e nos ajudar a impactar na melhoria da qualidade e perspectiva de vida de centenas de jovens”, contou Aldo, visivelmente emocionado.

Um dos momentos marcantes da inauguração, foi o encontro de Aldo com o aluno Gabriel Pina, 15 anos, que tem paralisia cerebral. Segundo sua mãe, Rosana Pina, o projeto veio para mudar a vida do adolescente.

“Eu sou extremamente agradecida a todos os envolvidos nesse projeto. Trouxe uma alegria imensa para o Gabriel, além de trabalhar a inclusão, auxilia na parte motora e cognitiva”, conta.

José Aldo ao lado de Gabriel Pina. Foto: Divulgação

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, também esteve na inauguração e comentou sobre a importância do projeto.

“É de extrema importância, principalmente com o problema que a gente vem atravessando agora em São Gonçalo, com a pandemia, com o alto índice de desemprego, ver esse trabalho voltado para as crianças, tirar essas crianças da rua e manter a cabeça delas ocupada. A gente até quer que alguém saia daqui campeão, mas na realidade a nossa intenção é formar homens de bem, essa é a grande finalidade. Que eles aprendam disciplina, arte marcial, mas que sejam pessoas de bem”, afirma o prefeito.

Para Leonardo Soares, responsável por Sustentabilidade na Enel Distribuição Rio, patrocinadora do projeto, a inauguração ficará marcada na vida dos jovens presentes.

“Ver o sorriso estampado no rosto de cada participante é a certeza que estamos no caminho certo ao investir em projetos sociais como esse. Que eles aproveitem essa oportunidade, e quem sabe não possamos ter em breve outros campeões como José Aldo”, destaca.