Jornalistas são empossados na Academia Niteroiense de Letras

Na noite de ontem (13), no Plenário Brigido Tinoco, na Câmara dos Vereadores, aconteceu a solenidade de posse dos jornalistas Luiz Antonio Mello, Gabriela Nasser e Verônica Martins, agora titulares das cadeiras 6, 15 e 17 respectivamente na Academia Niteroiense de Letras. O evento contou com a presença de mais de 100 pessoas entre amigos e familiares dos homenageados, que puderam ver a alegria estampada no rosto dos novos imortais.

O presidente da ANL, Edgard Fonseca, falou da alegria em empossar três pessoas em uma só solenidade. “Pela primeira vez na história de Niterói em 448 anos a Câmara de Vereadores empossa três imortais em uma única solenidade. Mas isso, além de inédito, se faz necessário pela renovação da própria academia e nos faz realizar uma corrida tripla para ajustar algumas coisas. Sobre os novos colegas empossados, eu conheço os três. O Luiz Antonio Mello, meu companheiro de longa estrada, trabalhamos juntos, o conheço desde 1977 e fui diretor dele em duas o ocasiões. Já a Verônica, a academia quebrou o mito de achar que as biógrafos não merecem ser imortalizados. Puro engano! Quebramos esse paradigma com a posse dela. E para finalizar, a Gabriela, uma extraordinária poetisa e com uma capacidade gigantesca de formulação com excelentes propostas e com livros infantis sensacionais. O plano piloto que eu quero para que a academia possa empossar começou muito bem com esses três”, afirmou.

O editor de A TRIBUNA e ‘pai’ da Rádio Fluminense FM, A Maldita, Luiz Antonio Mello, falou do orgulho em ser imortal: “É muito gratificante ser homenageado aqui na minha cidade e espero corresponder ao convite, principalmente na renovação de ideias. As pessoas que conheci possuem pensamentos contemporâneos e compromissados com a vanguarda”, contou.

Gabriela Nasser, de 48 anos, responsável pelo site Gabriela Nasser Comunica e comunicadora no programa de rádio Ifec – A Voz da Cidadania, falou da emoção em poder ocupar a cadeira número 15: “Na minha concepção, a arte é imortal, e a literatura já é imortal por si só. Como cristã, creio na vida eterna e me sinto dentro dessa conexão com a imortalidade. Feliz demais!”, revelou.

A terceira jornalista a ser empossada foi Verônica Martins de Oliveira, 54 anos, proprietária da Texto e Café Comunicação e Editora: “Estar na Academia Niteroiense de Letras é a consagração de uma carreira totalmente dedicada à escrita, mesmo quando atuava somente no jornalismo. Hoje, estou realizada”, confessou.

LEGENDA: O presidente da ANL, Edgard Fonseca, ao lado dos novos imortais Verônica Martins, Luiz Antonio Mello e Gabriela Nasser