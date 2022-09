Jornalistas e pesquisadores lançam livro sobre MPB em Icaraí

A obra reúne 100 artigos de críticos musicais sobre 100 álbuns que mostram que o ano de 1979 foi especial para a Música Popular Brasileira

“O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”, disse certa vez o repórter Stubby Currenc (1904-1981). Partindo desse princípio, o jornalista carioca Célio Albuquerque, de 61 anos, idealizou uma homenagem à MPB, pesquisou a discografia completa de cantores e cantores, convidou 100 críticos musicais, escolheu 100 discos mais significativos e depois de um exaustivo trabalho, vai realizar o lançamento do livro 1979 – O Ano Que Ressignificou a MPB, hoje (17), a partir das 17h, na Livraria Travessa, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

“De certa forma, o 1979 é continuação do livro 1973 – O Ano Que Reinventou a MPB, lançado no início de 2014. Críticos como Mauro Ferreira e Rodrigo Faour já apontavam que o ano de 1979 foi um ano em que a mulher, particularmente a compositora, era protagonista. Mas não era só isso. Havia o momento político da Anistia e a explosão comercial da produção independente. Se hoje é, razoavelmente fácil, lançar uma produção musical independente, isso nem sempre foi assim. E havia o gargalo das rádios e das distribuição dos LP’s. E, seguindo os passos do compositor e pianista Antonio Adolfo, que deu um passo definitivo na produção independente em 1977, o grupo vocal Boca Livre ganhou espaço, dominou os primeiros lugares das paradas de sucesso e teve clipes na TV”, contou e revelou que “O 1979 já tinha, sozinho, traçado seu perfil. Nós fomos, aos poucos, unindo seus pontos e suas canções. Apenas isso”, diz orgulhoso.

O projeto foi, aos poucos, encorpando e ganhando forma quando em 2019, Chris Fuscaldo recebeu o convite para editar a obra 1979 – O Ano Que Ressignificou a MPB, pela Garota FM Books no qual é proprietária e, coincidentemente, recebeu a incumbência de escrever sobre um disco. Como estava finalizando a tese de doutorado sobre a história das mulheres na música brasileira, não titubeou: Elba Ramalho foi a cantora escolhida.

“Foi na pandemia, em 2019, que o Célio Albuquerque me convidou para escrever um texto para o livro 1979 – O Ano Que Ressignificou a MPB. Ele perguntou se eu não queria escrever sobre o Belchior ou o Zé Ramalho, que são biografados e um projeto de biografia que eu tenho. Eu falei que não, que eu gostaria de escrever sobre Elba Ramalho, já que defendi um doutorado em 2020 sobre As Histórias das Mulheres na Música e falei para ele que era um nome super importante em 1979”, revelou Fuscaldo lembrando que naquele ano a artista paraibana sofreu muitas críticas com o lançamento do disco Ave de Prata que ela tentou desmistificar isso no seu texto.

No entanto, se foi a partir do disco Guerreira, de Clara Nunes, em 1978, que as gravadoras começaram a olhar para as cantoras com mais atenção, alguns pesquisadores niteroeinses têm textos e motivos pessoais para participar da coletânea. É o caso de Ricardo Schott, de 47 anos, jornalista, radialista e editor do site www.popfantasma.com.br .

“O meu texto foi sobre Fábio Jr., aquele disco que tem a música Pai, e que foi o primeiro disco bem sucedido dele, porque Pai foi tema da novela Pai Herói, em 1979. Foi um disco que vendeu bem, que lançou a imagem do Fábio como cantor pop e principalmente como astro pop jovem, numa época em que ele também fazia muitas novelas”, disse revelando que o disco marcou bastante a infância.

Já Beto Feitosa, de 46 anos, revelou a importância do ano de 1979 teve na sua vida e que vozes femininas como Elis Regina, Gal Costa, Fafá de Belém, Maria Bethânia, Zezé Motta, Marina Lima, Angela Ro Ro e Joyce Moreno até hoje tocam na vitrola da sua casa em Icaraí.

“O ano de 1979 é muito importante na minha vida. Tinha três anos e ali começou meu envolvimento com música. Pedi aos meus pais um disco da Rita Lee (que tenho até hoje, com o selinho da ABN, loja que ficava no Center V) e ali minha vitrolinha azul passou a ser a companheira favorita, tocando o dia inteiro. Um dos discos dessa época é justamente a trilha sonora do Malu Mulher”, frisou sem esquecer de agradecer a Célio Albuquerque pelo convite.

“Conheço o Célio há muitos anos, dessas relações legais que trabalhar com música me trouxe. Em 2013, ele me convidou para participar do livro 1973 – O Ano Que Revolucionou a MPB, e quando ele me chamou para o 1979, os discos que eu gostaria de falar já tinham sido escolhidos. Foi sugestão dele falar sobre a trilha sonora de Malu Mulher, o que eu acatei, topei e agradeci imediatamente”, contou revelando a alegria de participar do projeto.

Já Carlos Eduardo Lima, de 52 anos, morador de Santa Rosa, escolheu Tim Maia por questões familiares.

“Em 1979, eu estava com 8 anos e foi uma época que eu comecei a ouvir música com um pouco mais de atenção, apesar de ser pequeno, mas eu já tinha uma um interesse muito grande por música. Mas isso vem do meu lar, pois cresci em uma casa musical, onde minha mãe tinha muitos discos e meu avô era fã de Roberto Carlos. No entanto, apesar dessa sonoridade toda caseira que foi a minha infância, o Tim Maia, nós não tínhamos. Mas o mais legal disso tudo era esse clima de Disc Music como Os Embalos de Sábado à Noite orbitando ali no espaço, ali no ar. E lembro que nessa época eram febre as canções Acenda o Farol e Sossego, faixas do Tim Maia Disco Club de 78. Já na época do Reencontro, ele gravou dois compactos de muito sucesso que foram Velho Camarada e Até Parece Que Foi Sonho, que eram baladas mais lentas que não entraram no disco. Então era tudo muito familiar para mim e uma época muito querida”, contou o jornalista que é proprietário do site Célula Pop.

O livro é uma viagem no tempo

Sobre uma segunda edição, Célio Albuquerque é revela que “tudo é possível. Mas, 1979 acaba de nascer. É preciso se acalentado, embalado, ter sua vida própria. E um livro como esse é uma construção grande. Além dos títulos, a gente pensa em quem pode escrever”, disse deixando no ar para os que amam MPB que coisa boa pode vir.

De Niterói, participaram ainda os autores Marcos Sabino, Tito Guedes, André Diniz, Diogo Cunha e Leandro Souto Maior.

