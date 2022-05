Jornalista Oswaldo de Carvalho lança livro sobre carreira do ator Domingos Montagner

O jornalista Oswaldo de Carvalho lançará nesta terça-feira (03), às 19h, na livraria Travessa Leblon, no Rio de Janeiro, a noite de autógrafos da biografia, Domingos Montagner- O espetáculo não para. Lançado pela editora Máquina de Livros, a obra conta com curiosidades sobre a vida do ator, falecido em setembro de 2016, enquanto gravava a novela “Velho Chico”.

O livro narra a trajetória de Domingos Montagner desde a sua infância em Tatuapé, além de passar pelas diversas profissões como atendente de bar, assistente de almoxarifado, jogador de handebol, professor de educação física, cenógrafo e trapezista, até se tornar ator.

O autor do livro, relata que a história do ator se confunde com o renascimento do circo no Brasil entre o fim dos anos de 1980 e os 1990. Oswaldo leva o leitor para o dia a dia do ator desde o início das suas experiências no teatro amador, passando pelas as aulas no Circo Escola Picadeiro, além de contar as dificuldades enfrentadas como artista de rua e as viagens pelo mundo em festivais.

“A trajetória do Domingos parece uma sinopse de filme: um palhaço trapezista que vira galã de novelas prestes a completar 50 anos. Durante as pesquisas e as entrevistas, ficou claro que ele foi um dos protagonistas da virada na história do circo. Graças a artistas como Domingos, voltamos a assistir espetáculos circenses inovadores”, disse Oswaldo de Carvalho, autor do livro.

O livro também permeia as histórias do cinema e da TV, quando Domingos foi disputado por dois diretores ao mesmo tempo. Seu jeito humilde e gentil de tratar os colegas, além da sua morte no Rio São Francisco, que comoveu o país, nos últimos dias de gravações da novela “Velho Chico”, onde interpretava o protagonista da trama

O espetáculo não para foi escrito a partir de pesquisa documental e entrevistas com parentes, amigos, artistas, diretores e outros profissionais que trabalharam com Domingos. A obra traz relatos de grandes atores com quem Montagner contracenou, além do texto da orelha composto pela atriz Denise Fraga, amiga próxima do ator, e um texto do ator Luiz Gustavo, falecido de um câncer em setembro de 2021.

O livro traz mais de 150 fotos, muitas delas inéditas, cedidas pela esposa do ator Luciana Lima e pelo irmão Francisco Montagner. O leitor também poderá ver outras curiosidades sobre a vida de Domingos Montagner como o talento como desenhista, as aulas de circo na França, além das aulas de palhaçaria com Roger Avanzi, o lendário Picolino II.

Domingos Montagner – O espetáculo não para deve chegar às principais livrarias e sites do Brasil no formato impresso e também em e-book, e está disponível em mais de 20 plataformas digitais.