Jornalista lança livro escrito nos meses de confinamento

Ao longo dos meses que as pessoas ficaram trancadas em suas casas, artistas puderam usar esse tempo para colocar suas ideias no papel. E isso acabou servindo como fonte de inspiração para a jornalista e artista plástica Buana Lima. Ela lançou, recentemente, seu primeiro romance. A obra “Eu de todos os tempos e as esferas do universo” é uma história rodeada muito mistério e aventura, e foi criada durante os primeiros meses de pandemia.

Moradora de Niterói, ela conta que a inspiração para os personagens veio de pessoas próximas de sua família, como a filha Brenda, e sua irmã Regina, que dão nome aos personagens da história, e até mesmo o cirurgião Angelo Loss, que cuida dela, não ficou de fora, sendo reproduzido em um dos personagens. O livro é uma série de quatro publicações que a escritora pretende lançar em breve.

Exemplo disso é o nome da personagem principal Bruxa Wicca Brenda, em homenagem à sua filha. “No segundo livro, irei descrever essa parte da vida da Bruxa Brenda para que os leitores se sintam mais próximos do personagem. Também no segundo livro farei com que os leitores entrem na vila de bruxos Racueticoi”, comentou.

Outra pessoa que também recebeu uma homenagem foi a irmã dela, Regina, que é uma das principais incentivadoras para que a obra fosse publicada. “Sem a ajuda dela, não seria possível que publicássemos. E com isso pude prestar essa homenagem colocando a cara de pessoas para que os leitores possam se identificar com eles”, relatou.

Buana é fundadora e diretora dos grupos internacionais de arte ‘Universo de las Artes’ e ‘Universo Art Kids’, reconhecidos por diversos artistas. Além disso, ela realizou exposições e trabalha com assessoria personalizada para artistas do Brasil e da América Latina.

Segundo a escritora, o livro também afirma que os pensamentos e palavras têm poder e que infalivelmente se concretizam, fala sobre a fundamental importância do poder do perdão, o valor do amor verdadeiro, o ato de fazer amor com quem se ama e fazer sexo, a necessidade de se respeitar culturas e crenças diferentes, nos alerta quanto à importância da natureza e tudo que nela existe. Mas a maior mensagem é a importância da fé e a existência de um único Deus.

“As mensagens transmitidas no desenrolar dessa criativa série são: as consequências de nossos atos, como a influência de vivermos positivos ou negativos pode afetar a nossa caminhada”, relatou.

Sobre o livro

A história começa num café na Colômbia, une personagens colombianos, ingleses, escoceses e crenças variadas. Os protagonistas que pensavam ter a vida tranquila e um destino definido viverão altos e baixos em suas vidas amorosas após terem conhecido num café uma anciã inglesa adorável.

Os leitores viverão emoções com bruxas e ciganos e podem contar com muitas aventuras, paixões, traições, assassinatos, mistérios e grandes ensinamentos.

As mensagens transmitidas no desenrolar dessa criativa série são: as consequências de nossos atos, como a influência de vivermos positivos ou negativos pode afetar a nossa caminhada. O livro também afirma que os pensamentos e palavras têm poder e que infalivelmente se concretizam, fala sobre a fundamental importância do poder do perdão, o valor do amor verdadeiro, o ato de fazer amor com quem se ama e fazer sexo, a necessidade de se respeitar culturas e crenças diferentes, nos alerta quanto à importância da natureza e tudo que nela existe.

Mas a maior mensagem é a importância da fé e a existência de um único Deus. O livro conta que a maioria dos nossos problemas poderiam ser evitados se usássemos a fé como aliada e se víssemos Deus com o nosso melhor amigo, tirar Deus do pedestal e trazê-lo para nossa intimidade é o melhor caminho para soluções de nossos problemas.

Os personagens são apaixonantes e dinâmicos. Para quem gosta de viajar, nesta história estão convidados a conhecerem peculiaridades de vários países e principalmente da Colômbia, Escócia e as esferas do universo. Todas as mensagens chegarão até o leitor através da experiência de vida de cada personagem, de forma divertida, emocionante e cativante.