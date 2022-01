Jornalista da Globo internada com Covid

A jornalista Glória Maria está internada com Covid-19. A apresentadora do Globo Repórter deu entrada, no início da tarde desta quarta-feira (19) no Hospital Copa Star.

Segundo o boletim da unidade hospitalar, o quadro clínico dela é considerado bom e há a previsão que ela tenha alta amanhã, quinta-feira (20), pela manhã. Em seguida, a Globo confirmou a internação emitindo uma nota e acrescentou, com exclusividade, que as filhas dela também estão com a doença, mas se encontram assintomáticas.

Em nota, a TV Globo confirmou a notícia e detalhou sobre o estado de saúde da apresentadora e das filhas, Laura, de 13 anos, e Maria, de 14.:”Glória Maria e as duas filhas, apesar dos cuidados, contraíram a Covid. Glória tem sintomas leves e as filhas estão assintomáticas. Por mera precaução, em função do tratamento de saúde a que se submeteu há dois anos, Glória fez exames no hospital Copa Star, que confirmaram que o quadro dela é leve“