Jornal português coloca Jhon Árias na mira do Sporting

Um dos destaques do Fluminense na temporada, o meia colombiano Jhon Árias está no radar do futebol europeu. Segundo o jornal português O Jogo, o atleta, que está na capa da publicação na edição de hoje (25), teria sido sondado pelo Sporting.

De acordo com o diário esportivo, o clube estaria estudando buscar a contratação do colombiano já na abertura da próxima janela de transferências, que abre em janeiro.

No entanto, os portugueses afirmaram que não deve ser uma operação fácil, principalmente por conta da valorização do jogador, considerado fundamental no Fluminense.