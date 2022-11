Jorginho não é mais técnico do Vasco

Jorginho não será o treinador do Vasco em 2023. Em reunião ontem (9), o treinador foi comunicado pelo diretor Paulo Bracks que não terá o contrato renovado para a próxima temporada.

Com Jorginho, deixam o Vasco os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier. Os dois chegaram ao clube juntos com o treinador, no início de setembro.

Com a saída de Jorginho, o Vasco busca um novo treinador para 2023. Juan Pablo Vojvoda é muito bem avaliado internamente e é um nome que interessa.

Ele tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano. A tendência é que o novo treinador do clube seja estrangeiro.

Jorginho chegou ao Vasco no início de setembro com a missão de levar o clube ao acesso em 10 jogos e conseguiu na última rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, fora de casa.

No geral, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas – 56,6% de aproveitamento.