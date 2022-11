Jorge, sobrinho do lendário Papai Noel Juarez, segue os passos do tio

Por Marcos Vinicius Cabral

“Ser Papai Noel não é apenas viver um personagem. Ser Papai Noel é uma missão”, diz Raimundo Jorge Laurentino Santos, de 59 anos, morador do Jardim América, Zona Norte do Rio e que há 30 anos alegra crianças em comunidades carentes e em eventos pela cidade.

“Sou sobrinho de Juarez, o tradicional Papai Noel que chegava de helicóptero no Maracanã na década de 80 e trazia alegria para milhares de crianças. Venho de uma família que há mais de 60 anos vem interpretando esse figura carismática que usa roupa vermelha, tem barba branca, é gordinho e usa óculos arredondado e traz sempre uma palavra que fala de Jesus”, revela Jorge como prefere ser chamado.

Vivendo da música que toca com seu violão nos fins de semana, dos trabalhos que realiza com drywall e pintura, da assessoria de uma empresa e do vai e vem das corridas que vai atendendo na ida e volta dos trabalhos quando requisitado, o multifunções Jorge, ainda recebe uma graninha extra com as sete músicas de sua autoria que vira e mexe tocam no Spotify. Mas sua verdadeira paixão, segundo o próprio, é ser Papai Noel, que começou, segundo o próprio, de forma natural.

“Um belo dia, eu era motorista do meu tio Juarez e estava indo com ele para um grandioso evento de funcionários da Shell, que contava com aproximadamente três mil entre pais, crianças e adolescentes no antigo parque de diversões Tivoli Park, sucesso entre nas décadas de 70, 80 e 90. Na hora, não me recordo o porquê, ele me confiou a responsabilidade em ser o Papai Noel naquela oportunidade para substituí-lo. Confesso que suei frio, vesti a roupa com extremo zelo, coloquei barba, apertei o cinto, calcei as botas, peguei o saco cheio de presentes e fui chegando com o tradicional ‘Ho,ho,ho’ e acabou sendo uma apresentação inesquecível”, recordou Jorge sobre a primeira vez em que viveu o Papai Noel, não esquecendo o saudoso tio Juarez, que faleceu em 2012, vítima de câncer.

“Muito do Papai Noel que sou hoje, devo a ele, que me ensinou o ofício com maestria e a encarnar o bom velhinho. Se fui aprovado por ele, até hoje não sei, mas acredito que sim, pois estou há três décadas nisso”, diverte-se.

Presidente do Clã dos Papais Noéis do Brasil, a associação conta atualmente com 150 bons velhinhos a nível de Brasil e 33 a nível do Rio. Emocionado, Jorge revela que o número já chegou a ser de 61 Papais Noéis e que 28 perderam a vida acometidos pela Covid-19. “É importante mencionar o fato de que os Papais Noéis que morreram e foram contratados para algum tipo de trabalho já receberam 50%. Como ainda falta o evento e os outros 50% a serem pagos, escolhemos na associação quem se compromete em fazer o trabalho e o pagamento é revertido às famílias desses que não estão mais entre nós”, contou e afirmou que o clã é para divulgar, por meio do aplicativo WhatsApp, trabalhos, ideias, conceitos e maneiras de tornar um Papai Noel cada vez mais querido pelas crianças.

Mas não é tão fácil ser Papai Noel assim. De acordo com Jorge, há uma cartilha a ser seguida criteriosamente. “Normalmente, nas confraternizações, sentamos todas as crianças à nossa frente e falamos do verdadeiro sentimento do espírito natalino, que varia de evento para evento. Falamos da chegada do menino Jesus quando uma grande estrela de Natal cruzou o céu e levou até o filho de Deus os três reis magos Gaspar, Belchior e Baltazar. Em seguida, os reis magos, levaram incenso, mirra e ouro para Jesus em forma de presentes. Então, falamos para as crianças que se elas forem obedientes e não forem malcriadas com os seus papais e as suas mamães, elas vão receber presentes também. Em seguida, uma oração é realizada com elas e depois com os pais delas, em que pedimos proteção para o próximo ano”, frisou destacando que nessa liturgia coloca sempre uma das suas sete músicas que tem no Spotify para tocar, antes de fazer a distribuição dos presentes.

“Ser Papai Noel é um trabalho que transcende qualquer entendimento, pois até o psicológico de algumas crianças são alcançados com esse trabalho, como a Associação Beneficente São Martinho, no Centro do Rio, que tem jovens infrantores, onde ministramos palestras e fazemos com que eles pensem que o que é necessário para ser um ser humano de bem”, finalizou Jorge.

Interessados em fazer parte do Clã dos Papais Noéis do Brasil podem entrar em contato pelo site www.papainoelrj.com.br ou falar com Jorge pelo número (21) 97036-8734.