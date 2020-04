Jordy desiste de disputar a Prefeitura de Niterói

Como o pedido de desfiliação do deputado federal, Carlos Jordy, por justa causa do PSL não foi analisado pela justiça dentro do prazo da justiça eleitoral ele resolveu escolher o nome do delegado aposentado da Polícia Federal, Antônio Rayol (Podemos), como o seu nome na disputa pela Prefeitura de Niterói. Na noite da última segunda-feira (6), Jordy fez uma transmissão em sua rede social anunciando a indicação.



Rayol ficou conhecido por ter prendido o marqueteiro do ex-presidente Lula, o publicitário Duda Mendonça, numa rinha de galos. Ele já chegou a ensaiar uma candidatura pelo PSDB, em 2016, mas ficou como vice do ex-deputado Felipe Peixoto.



“Rayol teve uma carreira na polícia brilhante, irretocável. Tenho certeza que se fosse o nome na última eleição, sairia vencedor. É extremamente leal e fiel ao ideais do presidente Bolsonaro, alinhado ao nosso projeto de Brasil e não de poder, como nas administrações petistas e de esquerda”, afirmou Jordy, que precisou adiar a candidatura.



Na live, Rayol já mostrou que o tom está afinado com os padrinhos. Com discurso anticorrupção, falou na criação de uma controladoria geral para identificar possíveis irregularidades da atual gestão e promover a “desratização da prefeitura”. Garantiu ainda começar com um recadastramento dos comissionados para separar o joio do trigo e afastar fantasmas.



“Eu tenho experiência em lidar com bandidagem. A caixa-preta da Prefeitura tem de ser aberta a machadadas, por gente experiente em enfrentar bandidos, para que seja acionado o Ministério Público e a justiça e os responsáveis paguem pela roubalheira. A atual Prefeitura é um balcão de negócios, não pode continuar assim”, afirmou Rayol.