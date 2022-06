Jordan Amóra: As obras e serviços que as cidades precisam (CVI)

A transferência da sede da Enel para o Rio de Janeiro retirou da cidade um poder autoritário. Tal qual a relação Bolsonaro-Petrobrás, a empresa de capital internacional, impunha suas condições à cidade.

Considerando-se dona dos postes que não comprou, por muitas vezes dificultou as obras de alargamento de ruas e tornou a cidade num “paliteiro de postes” e num emaranhado de fiação aérea com fios em desuso abandonados nas vias públicas. Exorbitava na cobrança de custos para a remoção ou substituição dos postes, ainda que estes inclinados ou com a ferragem corroída.

O maior desafio para as autoridades municipais é encontrar a boa vontade da empresa visando acabar com a fiação aérea e levá-la para o subsolo, com maior segurança para todos e resguardo da imagem das cidades. É assim que funciona nas cidades que mantêm o controle do solo urbano e tem leis urbanísticas voltadas para os interesses coletivos e não apenas a proteção dos interesses empresariais dos detentores de concessões de serviços públicos.

As questões envolvendo os interesses dos cidadãos não se sujeitam apenas a uma lei urbanística municipal. Envolve todos os setores das administrações municipais, mas muitos temas não podem ser enfrentados pelo poder menor já que as concessionárias se declaram sujeitas à legislação federal.

O órgão regulador para manter a harmonia e defender os interesses da cidadania, é a Agencia Nacional de Energia Elétrica (Anael) de difícil acesso até para os Poderes Executivos Estaduais e Municipais (Continua)