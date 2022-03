Joia do Fluminense atrai interesse Europeu

Destaque do Flu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a joia do Fluminense Johnny despertou o interesse do futebol europeu, por causa das suas atuações.

Segundo veículos especializados, dois grandes clubes de Portugal, que não foram revelados, estão monitorando o lateral-direito de 19 anos. O objetivo é contratar a cria de Xerém ainda jovem, para poder moldar o atleta da forma como desejam. No entanto, não houve consulta formal ao Fluminense.

Pelas categorias de base do tricolor carioca, Johnny acumula títulos no estadual sub-20 e sub17 do Campeonato Estadual. As atuações na Copinha, inclusive, empolgaram o torcedor do Fluminense, que pediu a escalão da joia do Fluminense entre os profissionais. Algo que Abel Braga ainda não realizou.