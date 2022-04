John Textor abriu o bolso na primeira janela de transferências

O Botafogo se movimentou na janela de transferências como nunca havia feito anteriormente, e gastou cerca de R$ 65 milhões. Com o aporte financeiro de John Textor, dono da SAF do clube, o alvinegro garantiu 11 reforços para a disputa do Brasileirão.

De todos os reforços, somente seis foram investimentos definitivos do Glorioso. O restante chegou via empréstimo. Patrick de Paula, por exemplo, se tornou a contratação mais cara da história do time de General Severiano. Pelo volante campeão da Libertadores pelo Palmeiras foram gastos cerca de R$ 33 milhões.

O clube ainda adquiriu o zagueiro Philipe Sampaio, o volante Luís Oyama, o atacante Victor Sá, o meia Gustavo Sauer, e mais recentemente, o volante Tchê Tchê. Cerca de R$ 6 milhões serão pagos ao São Paulo pela contratação. O meio atacante Lucas Piazon, o zagueiro Victor Cuesta, o lateral-esquerdo finlandês Nilo Hämaläinen, o atacante boliviano Sebastian Joffre e o meia Lucas Fernandes chegaram por empréstimo. O lateral Saraiva acertou sem custou para o Botafogo.

Foto: Textor foi responsável pelas principais negociações de reforços – Vitor Silva / Botafogo