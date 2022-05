John Kennedy presta depoimento após apreensão de carro com drogas

O jogador John Kennedy, do Fluminense, prestou depoimento após dois jovens sem habilitação serem flagrados, no carro dele, portando drogas em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a 71ª DP (Itaboraí), o atacante responderá por crime de trânsito.

A delegada Norma Lacerda, titular da distrital, afirmou que, em seu depoimento, John Kennedy afirmou ter emprestado o carro para que os amigos levassem duas garotas em casa após um baile funk na Comunidade da Reta, onde eles estavam horas antes da abordagem.

Ainda segundo Norma, o atleta afirmou que não se preocupou em verificar se o amigo tinha carteira de habilitação. Durante a abordagem, policiais militares da operação Segurança Presente confirmaram que o amigo do jogador não era habilitado. O caso agora segue para apuração no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

“Ele já prestou depoimento ontem [domingo] na DP e a ocorrência será encaminhada ao Jecrim. Disse que emprestou o veículo para o amigo levar duas meninas em casa e não se preocupou em verificar se o amigo era habilitado”, afirmou a delegada. Tanto John Kennedy quanto os dois jovens foram atuados, mas por diferentes razões.

O atleta foi autuado por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro – permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. O jovem que dirigia o carro e o carona vão responder por porte ilegal de drogas para consumo próprio.

Em conversa com a reportagem de A TRIBUNA, a assessoria do jogador afirmou que ele não tinha conhecimento que o amigo não era habilitado e que os jovens estariam transportando drogas. A assessoria informou também que o material apreendido não pertencia ao jogador, irá assumir as consequências de ter emprestado o carro e não irá mais confiar em amigos.

Recordando

Policiais militares da operação Segurança Presente afirmam terem abordado, na manhã desse domingo, um carro, modelo Toyota Corolla branco, com dois jovens em seu interior, portando cerca de 10 gramas de maconha. O condutor não teria carteira de habilitação. O automóvel era de propriedade do jogador John Kennedy, do Fluminense, que não estava no veículo no momento da abordagem.