John Kennedy brilha e Fluminense vence o Flamengo no Maracanã

Em uma noite mágica para os tricolores, Fluminense bateu o Flamengo por 3 a 1 no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A joia de Xerém, John Kennedy, marcou dois gols e Abel Hernández fechou o placar para o Time de Guerreiros. Renê diminuiu para o Rubro-Negro.

O time rubro negro começou a partida com mais posse de bola e controle da partida. Aos 5 minutos Matheuszinho colocou a primeira bola no travessão e assustou o torcedor tricolor. Dez minutos depois, o carrasco rubro-negro em Xerém, John Kennedy, abriu o placar para o tricolor.

Na melhor chance do Fla no 1º tempo, Vitor Gabriel finalizou e quase balançou a rede do adversário. A bola passou por baixo do goleiro, mas ele se recuperou a tempo de evitá-la ultrapassar a linha.

Na segunda etapa o Flamengo pressionou, mas não teve jeito. John Kennedy, mais uma vez, aproveitou cruzamento rasteiro de Luiz Henrique e cutucou aos 15′ para ampliar. Fluzão 2 a 0! Pouco tempo depois, Yago quase fez o terceiro, mas Diego Alves defendeu e a bola ainda tocou na trave.

Aos 40 minutos o Fluminense, com Abel Hernández, chutou da entrada da área e marcou 3 a 1.

Com mais três pontos na conta, o Tricolor agora foca no confronto atrasado contra o Santos, na próxima quarta-feira (27), na Vila Belmiro.

O Time de Guerreiros entrou em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon (Danilo Barcelos 27’/2ºT); André, Yago Felipe e Jhon Arias (Lucca 27’/2ºT); Luiz Henrique (Gustavo Apis 33’/2ºT), Caio Paulista (Martinelli 15’/2ºT) e John Kennedy (Abel Hernández 33’/2ºT).

JOGADORES COM NOME EM MANDARIM NA CAMISA

O Flamengo aproveitou o clássico para fazer uma ação de marketing. Com o jogo sendo transmitido para a TV chinesa, os jogadores entraram em campo vestindo camisas com seus nomes escritos em mandarim. O uniforme também terá um patch em alusão ao ano do boi no calendário chinês.

A ideia do Flamengo é aumentar sua presença nas redes sociais chinesas, quando aproveitou o título Brasileiro em 2020 para se lançar nas plataformas. Segundo o clube, os seus perfis locais têm atualmente 700 mil seguidores.

“Estamos trabalhando muito para estabelecer a presença da nossa marca e gerar novas receitas em um dos mercados mais importantes para o futuro do futebol. Nossa visão é construir uma relação com os torcedores e as empresas chinesas que nenhum outro time da América Latina possui, reforçando a importância da marca Flamengo no futebol mundial”, comentou o vice-presidente de Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.