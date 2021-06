Jogos Olímpicos terão limite de 10 mil espectadores

Os Jogos Olímpicos de Tóquio terão limite de 10 mil pessoas por evento, desde que não exceda 50% do que comporta cada arena de competição. A determinação foi feita pelo Comitê Organizador dos Jogos. Contudo, não é descartado, pelo governo japonês, que a presença de espectadores seja vetada, caso o país adote novo estado de emergência por conta da pandemia da Covid-19.

Participaram da tomada de decisão autoridades do país e da administração da cidade de Tóquio, do Comitê Olímpico Internacional (COI), Comitê Paralímpico Internacional (IPC), além do comitê local. Cabe ressaltar que, dentro deste universo de 10 mil pessoas permitidas, há exceções.

Estudantes que participam de um programa de espectadores, além de supervisores dessas turmas, não são contabilizados nos limites. Ou seja, o número de pessoas presentes nas arenas, consequentemente, deve ser maior do que o limite anunciado. Todos devem residir no Japão e estar usando máscaras.

Outra exceção prevista está na Cerimônia de Abertura de Jogos, que será realizada no Estádio Nacional, com capacidade para 68 mil pessoas. Ainda não foi definido um limite de expectadores, mas é possível que seja liberada a entrada de até 20 mil pessoas.

Outro ponto a ser destacado é que a decisão são se aplica, inicialmente, às Paralimpíadas. Como existe a possibilidade de que haja um endurecimento nas medidas restritivas no país, por conta da Covid-19, a decisão sobre os Jogos Paralímpicos deve ser tomada apenas no próximo dia 16 de julho.