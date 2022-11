Jogo da seleção lota bar em Icaraí

Animação, otimismo e esperança. O jogo da seleção brasileira contra a Suíça pela Copa do Mundo fez o público lotar o Sports Bar, em Icaraí. Até batucada tem para animar os torcedores que vieram assistir a partida. O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos.

A seleção vai a campo com: Alisson; Militão, Thiago Silva (C), Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Richarlison. Dessa forma, Tite retoma o esquema com três meias de ofício com Fred ocupando a vaga de Neymar, machucado. A vaga de Danilo, também machucado, ficou com Éder Militão.

Fotos: Leonardo Oliveira

Momentos depois de a bola rolar, uma forte chuva começou a cair sobre a cidade. Mas nem isso foi suficiente para frear a empolgação dos torcedores. O público começou a se ajeitar debaixo de marquises para acompanhar a segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Fotos: Leonardo Oliveira

Ao final do primeiro tempo, a chuva começou a diminuir. O que não mudou o otimismo da torcida que vibra a cada lance. As torcedoras Angélica e Mabili torciam para uma vitória, independente de quem fizesse o gol.

Fotos: Leonardo Oliveira

“Não importa de quem seja o gol mas tem que ganhar”, disseram.

O grupo formados pelas amigas Raquel, Natália, Julia, Fernanda, Maiara e Carol também acompanhou a partida. As meninas são fãs de Richarlison, o camisa 9 da seleção canarinho.

Fotos: Leonardo Oliveira

“Vai ter gol do pombo, o cara do momento”, torceram.