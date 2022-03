Jogo da discórdia: confira o pódio dos participantes

Foto: Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no paredão

A eliminação ocorre nesta terça-feira

Depois de uma formação de paredão que deu o que falar no domingo (27), nesta segunda-feira (29), o jogo da discórdia foi ‘Monte seu pódio’, do qual os participantes escolhiam o campeão, o segundo e o terceiro lugar na disputa pelo prêmio. Além disso, havia a famigerada plaquinha do ‘Não ganha’, que desagradou muitos brothers.

RELEMBRE

O programa começou reprisando muito das conversas, conflitos e articulações que tiveram nos últimos dias, o paredão se formou com P.A, Scooby, Lucas. Mas, essa configuração só se deu devido ao grupo formado por P.A, Scooby e Douglas por entregarem a liderança para Lina na prova de resistência. O participante Arthur reprovou a ação, pois o colocava em risco, mas ele ganhou o anjo do aliado P.A e permanece mais uma semana.

JOGO DA DISCÓRDIA

O primeiro participante a escolher quem subia ao pódio com ele foi o emparedado Lucas. Como previsto, escolheu Eslovênia como segundo lugar. Já para terceira posição, a escolhida foi a Natália. Para ele, quem não ganha é o participante Douglas Silva.

Na vez de Scooby, o público viu de novo a mesma pergunta “Tenho que me botar como campeão?” e deixou muita gente indignada. No final, Scooby escolheu P.A e D.G para compor o pódio junto a ele. Quem recebeu a placa de ‘Não ganha’ foi o também emparedado Lucas.

O pódio do terceiro emparedado, P.A, ficou composto por além dele mesmo, Arthur Aguiar e Pedro Scooby. Eslovênia foi escolhida como participante que não ganha a edição e teve um bate-boca com P.A, reclamando também do monstro que recebeu dele semana passada.

Em seguida, foi a vez de Eslovênia, que colocou Lucas e Eliezer como segundo e terceiro lugar, respectivamente. Ela devolveu a placa de ‘Não ganha’ para Paulo André.

Para Eliezer, que quase foi ao paredão no domingo, a Eslovênia ficou em segundo lugar e Natália em terceiro. Ele deu a placa de ‘Não ganha’ para Lucas e justificou que as movimentações e atitudes do brother não o agradam.

No pódio de Douglas Silva, o aliado Scooby ficou em segundo lugar e P.A em terceiro. De acordo com ele, a Eslovênia não ganha o programa.

A escolha de Jessilane ficou entre as amigas Linn da Quebrada, que ficou em segundo lugar e Natália, em terceiro. Ela deu a placa de ‘Não ganha’ para Paulo André, segundo Jessilane, dentre as relações dela, é pessoa que acredita que não vá ganhar.

O participante Gustavo montou o pódio com Douglas e Jessilane. Lucas recebeu novamente a placa de ‘Não ganha’, um dos motivos foi ter colhido informações dele e no outro dia Lucas deu a placa de desagradável para ele.

No pódio de Linn da Quebrada, Jessilane ficou em segundo lugar e Natália em terceiro. Ela deu a placa de ‘Não ganha’ para Arthur Aguiar. “Eu não consigo ver você além das suas estratégias” disse ela.

Natália escolheu Lucas em segundo lugar e Jessilane em terceiro lugar. Arthur Aguiar foi escolhido novamente como quem não ganha o programa.

Na vez de Arthur Aguiar, o segundo lugar ficou para Paulo André e o terceiro para Pedro Scooby. Lucas foi escolhido pela quarta vez como quem não ganha a edição, segundo Arthur, colocou muita expectativa em Lucas mas se decepcionou com a atitude dele, que nunca buscou reconstruir a relação dos dois.

Gustavo não recebeu foi o único que não recebeu plaquinha de ninguém. “Só no meu próprio pódio, o único que importa.” comentou ele.