Jogo da discórdia causa atrito entre os brothers; leia resumo

Natália recebeu mais plaquinhas negativas

Após a saída do brother Lucas no domingo (03), o jogo continua. E ontem (04), aconteceu o famoso Jogo da Discórdia no Big Brother, que gerou algumas discussões entre os participantes. O objetivo do jogo era propor quem teve ‘atitude de milhões’ e ‘atitude de centavos’.

O primeiro emparedado, do paredão que será falso, Gustavo, deu ‘atitudes de milhões’ para Pedro Scooby. “[…] Me ensinou muitas coisas, me falou coisas que somente pessoas que realmente se importam comigo lá fora” disse Gustavo. Segundo ele, Natália tem ‘atitude de centavos’, eles tiveram desentendimentos nesta semana sobre questões de convivência.

Paredão desta semana vai ser falso Foto Globo

Linn da Quebrada atribuiu ‘atitude de milhões’ para Douglas Silva pela situação em que ele deu a prova do líder para ela. Já a placa ‘atitude de centavos’ foi para Arthur Aguiar em razão dele não ter celebrado a liderança dela, ele rebateu e pediu desculpas por não ter se sentido capaz de se colocar numa posição de ficar feliz sem ter vivido o que eles viveram.

Na vez de Arthur Aguiar, quem recebeu a placa de ‘atitude de milhões’ foi o Paulo André. Já a placa ‘atitude de centavos’ foi entregue para Jessilane. O quarto e último emparedado da semana, Eli atribuiu a placa ‘atitude de milhões’ para Natália, enquanto que a ‘atitude de centavos’ foi para Pedro Scooby.

Arthur dá placa de ‘atitude de centavos’ para Jessi Foto Globo

A sister Natália retribuiu a placa ‘atitude de milhões’ para Eli e deu a placa ‘atitude de centavos’ para o Gustavo, de acordo com Natália, ele passa do ponto em diversas questões, como a questão da água em que houve desentendimento entre os dois. Gustavo não gostou e rebateu as críticas.

Paulo André deu a placa de ‘atitude de milhões’ para Arthur Aguiar, enquanto que a placa de ‘atitude de centavos’ foi para a sister Linn da Quebrada. Já Douglas Silva deu ‘atitude de milhões’ para Gustavo e ‘atitude de centavos’ para Natália.

Jessilane atribuiu a placa ‘atitude de centavos’ para Paulo André. De acordo com a professora, algumas atitudes dele são de menino birrento. Arthur tentou falar para defender P.A mas Jessi o cortou logo em seguida. A placa ‘atitude de milhões’ foi para Pedro Scooby; a sister sente mais verdade nele.

Gustavo e Scooby receberam duas placas positivas cada Foto Globo

O brother Pedro Scooby entregou a placa ‘atitude de milhões’ para Gustavo e ‘atitude de centavos’ para Natália. No final, quem recebeu mais placas de atitude de centavos, três ao todo, foi a Natália. Já quem ganhou duas plaquinhas cada de ‘atitudes de milhões’, foi Scooby e Gustavo.