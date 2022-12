Jogadores e ex-atletas lamentam morte do Rei

Estrelas da Copa do Mundo do Catar lamentaram a partida de Pelé nesta quinta-feira (29). “Diria que, antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento”, afirmou o atacante Neymar em publicação em seu perfil em uma rede social.

Já o craque argentino Lionel Messi, campeão do mundo pela Argentina e eleito o craque da Copa do Catar, foi curto em uma mensagem no Instagram: “Descanse em paz Pelé”.

O francês Kylian Mbappé desejou que o Rei do Futebol descanse em paz. Mas também afirmou que o legado deixado pelo eterno camisa 10 da seleção brasileira jamais será apagado: “O Rei do Futebol nos deixou, mas o seu legado jamais será esquecido”.

Companheiro de Pelé no Cosmos, dos EUA, o alemão Franz Beckenbauer também se despediu do Rei nas redes sociais afirmando que o futebol perdeu “o melhor da sua história”.

Já o tetracampeão Romário, escreveu. “Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz”, disse.

Ex-companheiro de time e depois treinador de Pelé, Zagallo, que já tem 91 anos, lamentou a morte do seu “maior parceiro” e se declarou ao Rei “eu te amo”.

“Quem viu, viu e aprendeu. Quem não viu, perdeu e não verá outro igual. O mundo está de luto e o futebol, de luto eterno. Descanse em paz, querido Rei Pelé”, declarou Gerson, tricampeão em 70, já emocionado.

Outro craque a se pronunciar foi Zico, o Galinho de Quintino. “Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações!”, escreveu no perfil Canal Zico 10.