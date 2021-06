Jogador do Bangu passa mal e é atendido em campo pela Série D do Brasileirão

Não bastasse o susto causado pelo dinamarquês Christian Eriksen, que caiu desacordado em campo na abertura da Eurocopa, outro jogador causou preocupação por passar mal no gramado neste sábado (12). E foi no Brasil. O meio-campo do Bangu, Caio César, passou mal no confronto contra o São Bento válido pela Série D do Brasileirão. A partida é disputada em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Em fala concedida ao repórter da TV Tem, afiliada da Rede Globo, o médico do São Bento, Dr. Cássio Rusconi, afirmou que o jogador banguense teve um princípio de convulsão, após desmaiar na lateral de campo. Felizmente, ele foi prontamente socorrido e retomou a consciência. Mas por precaução, ele foi levado a um hospital da cidade para a realização de exames.

Como a ambulância precisou sair do local, a partida foi reiniciada depois de 40 minutos de paralisação até que o veículo voltasse ao estádio.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. Ainda durante o jogo, a assessoria de imprensa do Bangu enviou uma nota explicando a situação do jogador.

“O Bangu Atlético Clube informa que o meia Caio Cézar, após choque durante o primeiro tempo da partida entre São Bento x Bangu, está BEM e CONSCIENTE. O mesmo já realiza exames clínicos padrão e de rotina em um hospital próximo ao estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, São Paulo”.

Foto: Douglas Brito/TV Tem