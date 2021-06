Jogador da seleção dinarmaquesa cai desacordado em campo na Eurocopa. Apesar do susto, atleta passa bem

Em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa, neste sábado (12), o jogo entre Dinamarca e Finlândia precisou ser interrompido após o meia dinamarquês Christian Eriksen caiu desacordado por volta dos 43 minutos do primeiro tempo. Ele teve um mal súbito e precisou receber massagem cardíaca e ter o auxílio de um balão de oxigênio ainda no gramado.

Após 15 minutos de trabalho para reanimá-lo, ele saiu de campo acordado. Pouco tempo depois, apareceu uma mensagem no telão informando que o jogador estava acordado e consciente. Ambas as torcidas vibraram animadamente com o anúncio. Com isso, a partida foi reiniciada no Estádio Parken, em Copenhague, na Dinamarca e a Finlândia venceu o time da casa por 1 a 0.