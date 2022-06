Jogador da Seleção Brasileira visita projeto social em São Gonçalo

O projeto social Craque do Amanhã, que possui duas das suas quatro unidades em São Gonçalo, comemora 10 anos e recebeu uma visita surpresa na manhã de ontem (20). O lateral-direito Danilo, da Seleção Brasileira e da Juventus, da Itália, que foi festejado pela criançada que participa na sede do projeto, no bairro do Arsenal.

O encontro fez parte das celebrações pelos 10 anos de atuação do Craque do Amanhã e, por isso, o atleta aproveitou as férias para chegar de surpresa no local. Por lá, foi recebido com muita alegria pelas crianças, e retribuiu com autógrafos e abraços. Depois, Danilo ainda discursou para os jovens, incentivando a não desistir dos seus sonhos.

“Sei da importância do esporte na vida desses jovens. Também tenho meu projeto social, o Futuro Re2ondo lá em Bicas – MG. Espero que eles possam aproveitar todas as oportunidades que o Craque do Amanhã oferece para eles, e tenho certeza que daqui sairão grandes campeões, pessoas do bem, que é o mais importante”, declarou o jogador, que ainda realizou sorteios e distribuiu chocolates.

O Craque do Amanhã em São Gonçalo possui quatro unidades: duas unidades em São Gonçalo, uma em Duque de Caxias-RJ, e outra em Santa Isabel-SP. No total, são beneficiadas 3500 pessoas beneficiadas mensalmente. Felipe Espose, coordenador do projeto, falou sobre a visita.

“Receber um atleta multicampeão, que está indo disputar sua segunda Copa do Mundo, representando a nossa seleção é muito gratificante. Fico feliz de poder proporcionar aos nossos jovens essa chance de conhecer um atleta renomado, de ouvir sua história de vida e superação. Que eles possam se espelhar no Danilo e seguir em busca dos sonhos deles”.

Também como parte das comemorações pelos 10 anos de existência, no dia 03 de julho será lançado o documentário “Craque do Amanhã: o esporte como ferramenta de transformação social”. O cinema Kinoplex, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca recebe o lançamento da película, que conta com depoimentos dos padrinhos do projeto social, alunos e famílias.

Foto: DANILO aproveitou as férias para aparecer de surpresa na sede do projeto, o Arsenal, em São Gonçalo – Roberto Padilha / Divulgação