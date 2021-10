‘Joga Fácil’ perde para a PM e acaba preso em São Gonçalo

Um dos criminosos considerados de maior periculosidade em São Gonçalo foi capturado pela Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (14). O traficante conhecido como “Joga Fácil” possui dezenas de passagens pela polícia e estava com mandados de prisão em aberto. Ele foi encontrado no bairro do Boa Vista, na comunidade do Abacatão.

A ação teve troca de tiros. Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento quando tentou abordar um carro, modelo Fiat Idea, em atitude suspeita. Os ocupantes atiraram contra os policiais, iniciando o tiroteio. Os militares receberam reforço de uma equipe reservada (P2) e mobilizaram um cerco tático.

Em um dos acessos à comunidade, os agentes conseguiram capturar “Joga Fácil”. Ainda de acordo com a PM, ele é apontado como um dos principais articuladores de roubos de carga no trecho Niterói-Manilha da BR-101, em São Gonçalo. Durante o cerco, os agentes afirmam que os seguranças do criminoso conseguiram fugir, em direção à comunidade.

Os policiais afirmam que o suspeito possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes como tráfico de drogas e homicídio. Além disso, a Polícia Militar também informou que “Joga Fácil” possuía cinco mandados de prisão em aberto contra ele. O preso foi conduzido á 73ª DP (Neves), central de flagrantes, onde foi feito o registro da ocorrência. Ele será encaminhado ao sistema prisional.