Jimi Hendrix faria 80 anos domingo

Luiz Antonio Mello

Escrevo esse artigo pensando nas pessoas que pouco ouviram falar em Jimi Hendrix, mas não chegaram a ouvir e até quem o desconhece totalmente. Afinal, ninguém é obrigado a saber de tudo e muito menos saber de nada. Teoricamente temos o direito de viver livremente os nossos saberes e desconhecimentos.

Jimi Hendrix não é nem nunca foi conhecido dos brasileiros. Esteve longe, muito longe da popularidade de um Tiaguinho, Simaria, Guilherme & Santiago e outros habitantes do bilionário olimpo tupiniquim, que vivem estampados nas capas dos sites de famosos, jornais e revistas populares.

A genialidade, o excesso de ousadia, o raro virtuosismo, tornaram Hendrix um desterrado do chamado esquemão. Ainda no Brasil, amada Pindorama de muitos, suas músicas não tocavam nas rádios, nem nas TVs, raramente ele era notícia em jornais e revistas, seus discos saíram fora de ordem sem nenhuma divulgação.

Infelizmente Jimi só ganhou alguma relevância por causa da circunstância de sua morte, aos 27 anos, em18 de setembro de 1970. Erroneamente o governo publicou anúncios antidrogas nos jornais dizendo que ele havia morrido de overdose de heroína. Não era verdade. Mas no Olimpo das sub celebridades, valem as versões e não os fatos.

Neste domingo (27) Jimi Hendrix faria 80 anos e foi o maior guitarrista de todos tempos. Morreu aos 27 anos por causa de uma trágica mistura de remédios e vinho e deixou apenas três álbuns gravados em estúdio: “Are You Experienced” (1967), “Axis: Bold as Love” e “Electric Ladyland”.

Foi um marco com o seu trio Jimi Hendrix Experience, que tinha Noel Redding no baixo e Mitch Mitchell na bateria

Quando o baixista e produtor do The Animals*, o britânico Chas Chandler, ouviu Hendrix tocar num bar em Nova Iorque, em 67, na verdade um muquifo, quis saber o endereço do músico para uma reunião. Na época o guitarrista não tinha endereço, dormia nos bancos do bar, por isso quando Chas perguntou se ele queria ir para Londres ele topou na hora e dois dias depois os dois embarcavam para a capital inglesa. O baixista do Animals deixou a banda para se dedicar exclusivamente a Jimi.

Jimi Hendrix explodiu em Londres naquele longínquo 1967. Os Beatles** tinham lançado o revolucionário álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e três dias depois, domingo, Jimi tocou a faixa título num show no Teatro Saville, Londres. Na plateia estavam McCartney e George Harrison***. No palco Jimi Hendrix dizia “abram seus ouvidos, abram seus ouvidos”. O episódio foi marcante para Paul:

– Jimi era um amor, um cara muito legal. Me lembro dele tocando no Saville em uma noite de domingo, 4 de junho de 1967. Jimi chegou, as cortinas se abriram e ele caminhou para frente, tocando ‘Sgt. Peppers’, e a gente tinha lançado na quinta-feira anterior, então esse foi o melhor elogio que recebemos.

Empolgado com o som “absolutamente novo” que ouviu do guitarrista, Paul telefonou para John Phillips, do The Mamas & The Papas**** produtor do Festival Pop de Monterey, indicando Jimi Hendrix que deixou o mundo boquiaberto no festival e conquistou os Estados Unidos.

Nascido Johnny Allen Hendrix em Seattle, Estados Unidos, Jimi começou a tocar guitarra aos 15 anos. Em 1961, alistou-se no Exército dos Estados Unidos, mas foi dispensado no ano seguinte. Logo depois, mudou-se para Clarksville e depois para Nashville, Tennessee, e começou a fazer shows ganhando um lugar na banda de apoio dos Isley Brothers***** e mais tarde com Little Richard******, com quem continuou a trabalhar até meados de 1965. Ele então tocou com Curtis Knight and the Squires******* antes de se mudar para a Inglaterra no final de 1966. O Hall da Fama do Rock and Roll o descreve como “indiscutivelmente o maior instrumentista da história do rock”.

A música de Hendrix recebeu vários prêmios Grammy do Hall of Fame, começando com um Lifetime Achievement Award em 1992, seguido por dois Grammys em 1999 por seus álbuns Are You Experienced e Electric Ladyland ; Axis: Bold as Love recebeu um Grammy em 2006. [420] [421] Em 2000, ele recebeu um prêmio Hall of Fame Grammy por sua composição original, “Purple Haze”, e em 2001, por sua gravação de “All Along The Watchtower” de Bob. A interpretação de Hendrix de “The Star-Spangled Banner” no festival de Woodstock foi homenageada com um Grammy em 2009.

O Serviço Postal dos Estados Unidos emitiu um selo postal comemorativo em homenagem a Hendrix em 2014. Em 21 de agosto de 2016, Hendrix foi introduzido no Rhythm and Blues Music Hall of Fame em Dearborn, Michigan. O James Marshall “Jimi” Hendrix United States Post Office em Renton Highlands , perto de Seattle, a cerca de um quilômetro do túmulo e memorial de Hendrix, foi renomeado para Hendrix em 2019.

No Brasil, fica a saudade de seu aguerrido nicho de fãs.

*The Animals, banda de rock inglesa, em atividade de 1963 a 1969.

** The Beatles, banda inglesa da cidade de Liverpool criada pelo cantor e compositor John Lennon. Durou de 1960 a 1970.

*** Paul McCartney e George Harrison – ex-integrantes da banda The Beatles.

**** The Mamas and The Papas – banda da Califórnia (Estados Unidos) formada em 1965.

***** The Isley Brothers banda de soul music de Ohio, Estrados Unidos. Formada em 1954 está em atividade até hoje.

****** Little Richard, cantor de rock e blues norte-americano. Entrou em atividade em 1947 e se aposentou em 2013.

******* Curtis Knight and the Squires, banda de rock e blues de Nova Iorque criada em 1963. Durou até os anos 1990.