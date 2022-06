Jards Macalé: ‘É verdade. Fiquei de cueca e me joguei da barca Rio-Niterói’

Em 1974, o genial cantor e compositor Jards Macalé, lançava o álbum Aprender a Nadar. Resolveu fazer o lançamento a bordo da Barca Rio Niterói, em um show inusitado para os passageiros e tripulantes. Durante a travessia, o irreverente artista conseguiu por em prática o plano arquitetado apenas com uma pessoa: quando a embarcação passava embaixo da Ponte Rio Niterói, Macalé fez um strip-tease, e só de cueca se atirou no mar.

Quem estava na Barca demorou uns segundos para entender o que estava acontecendo e na popa os passageiros questionavam onde estava o cantor? Eis que em fração de segundos a plateia flutuante começou a acompanhar o artista nadando na Baía de Guanabara. Risos, gargalhados, espanto e curiosidade.

Ninguém viu o barquinho que seguia a barca discretamente, parte do plano de Macalé que não é doido de se jogar em alto mar sem um suporte. Ainda mais lá, embaixo da ponte.

As braçadas de Macalé foram lembradas pelo próprio artista, que conversou com exclusividade com A TRIBUNA sobre o lançamento ao mar, quer dizer… o lançamento no mercado do álbum “Aprender a Nadar”; além do show que vai fazer no Sesc Niterói na noite dessa sexta-feira (03), às 19h.

AT – Não tem como começar essa entrevista sem perguntar: É verdade que o senhor tirou a roupa e pulou na Baía de Guanabara para lançar o seu disco?

Macalé – É verdade. Eu fiquei de cueca e não fiquei pelado! Saímos do Rio de Janeiro até o Vão Central e embaixo da ponte eu pulei e nadei. Estava tudo planejado na minha cabeça e a única pessoa que sabia era o dono do barquinho que eu contratei para me resgatar.

AT – E o que lembra desse dia?

Macalé – Lembro que as pessoas explodiram de alegria, todo mundo batia palma… começou a cantar a música “O Mambo da Cantareira”de Gordurinha.

“Só mesmo vendo como é que dói/ Só mesmo vendo mesmo como é que dói/ Trabalhar em Madureira viajar na Cantareira/ E morar em Niterói”.

Eu nadava e via as pessoas olhando e brincando dentro da Barca. Nadei um pouco e o homem que estava no barquinho, que eu contratei, me ajudou a sair da água. Voltamos sentido Praça XV e cheguei primeiro que a embarcação.

AT – Tem uma foto que mostra o senhor na estação e a Barca ao fundo chegando para atracar.

Macalé – Sim. Eu cheguei primeiro e quando as pessoas desceram falaram comigo, eu agradeci a meus convidados um por um. Um dia inesquecível.

AT – Além desse lançamento o senhor já se apresentou várias vezes em Niterói.

Macalé – Sim. Várias vezes. Já me apresentei no Municipal nos meus 70 anos e na Sala Nelson Pereira dos Santos recentemente. Também gravei um disco sobre Ismael Silva. Gosto muito de Niterói, tenho boas lembranças.

AT – O que espera desse show no Sesc Niterói que faz parte do álbum “Besta Fera”?

Macalé – A expectativa é sempre boa de tocar na cidade. O público é caloroso e muito bom, canta e repertório todo. O preço é convidativo e principalmente agora que as coisas estão muito caras e quase inacessíveis.

AT – O senhor lançou esse álbum em 2019 e ele foi indicado ao Grammy Latino 2019 como ‘Melhor Álbum de Música Popular Brasileira’. É uma obra atual e cheia de personalidade, né?

Macalé – São 12 canções, mas vou cantar mais alguns sucessos da minha carreira. Esse show faz parte da turnê de 2019, que foi interrompida por causa da pandemia e estou retornando em 2022. São várias músicas como Vampiro de Copacabana, Trevas, Tempo e Contratempo”, enumerou Macalé.

AT – O senhor sobe sozinho no palco?

Macalé – O meu trio vai comigo nesse show. O Pedro Dantas no baixo, Guilherme Held na guitarra e Marcelo Callado na bateria. São músicos maravilhosos! Será um belo show e espero o público lá!

DETALHES DO SHOW

A classificação etária é livre, os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) e o Sesc Niterói fica na R. Padre Anchieta, 56 no Centro da cidade.

MAIS SOBRE O ARTISTA

De acordo com sua biografia, em 1969 subiu ao palco do Maracanãzinho no IV Festival Internacional da Canção para cantar “Gotham City”, subvertendo a ordem musical, cênica e comportamental no seu limite; ele fez um happening, tão em voga na época, sem precedentes. Misturou cinema, história em quadrinhos, teatro, música, artes plásticas e poesia.

Foi arranjador e músico dos baianos Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia. Participou em 1973, o show “Banquete dos mendigos”, com Raul Seixas, Paulinho da Viola e Chico Buarque. É sucesso com suas composições nas vozes de Nara Leão, Elizeth Cardoso, Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, Frejat, Luiz Melodia e outros. Já foi tema de dois filmes “Jards Macalé – Um morcego na porta principal”, de João Pimentel e Marco Abujamra, de 2008, e “Jards”, de Eryk Rocha, de 2012.