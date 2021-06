Jardim Imbuí recebe mutirão de limpeza neste sábado (19)

No próximo sábado (19/06), às 9h, será realizado um Café da Manhã na sede da Associação dos Moradores e Amigos do Jardim Imbuí – AMJI (Rua dos Golfinhos, 1, Jardim Imbuí, Niterói). Em seguida, a associação fará em conjunto com o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e a Clin (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói) um grande mutirão de limpeza no bairro.

Moradores do Jardim Imbuí, em Piratininga, na Região Oceânica, realizam um mutirão de limpeza neste sábado com início às 9 horas. Integrante da associação de moradores da área, Renan Lacerda explicou que a ação, na verdade, já teve início na segunda, mas que será concluída hoje.

“Na prática, hoje é a conclusão. Desde segunda que tem máquina lá na região limpando boeiro, canal, tem gente usando roçadeira para aparar a parte de mato e muita coisa que vem sendo feita desde então. O que a gente quer fazer é uma ação educacional destacando a importância desse tipo de ação e também sobre preservar o meio ambiente cuidando bem daquilo que é nosso”, contou Lacerda.

Em seguida, a associação fará em conjunto com o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e a Clin (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói) o mutirão de limpeza no bairro.

Além da realização de limpeza, a ação também vai atuar na troca de lâmpada dos postes na rua onde se encontra a sede da associação. Outra iniciativa será o replantio de mudas de plantas. O ato terá o apoio da Parque Estadual da Serra da Tiririca e da Resex Marinha de Itaipu. A presidente da associação, Viviane Galvão, e o vereador de Niterói Binho Guimarães (PDT) também estarão presentes.

A associação de moradores fica na Rua dos Golfinhos, 1, no Jardim Imbuí.